F1, Toto Wolff: “Está tudo em jogo pelo segundo lugar” | AutoSport

Toto Wolff espera que a Mercedes possa disputar o segundo lugar de construtores com a Ferrari, após “maximizar” os seus pontos no Grande Prémio de Itália num dos circuitos menos favoráveis à equipa no calendário da presente temporada.

Lewis Hamilton e George Russell terminaram a qualificação a quase um segundo e meio da pole position. No entanto, no dia da corrida, Russell capitalizou a série de penalizações na grelha para converter um arranque da primeira linha da grelha em mais um pódio, ao passo que Hamilton subiu várias posições pelo pelotão, tendo arrancado do décimo nono lugar para terminar em quinto, acrescentando pontos importantes à classificação da Mercedes.

“Acho que é notório que estamos numa pista que não nos convém, portanto o terceiro e o quinto lugar é provavelmente o [resultado] máximo”, disse Wolff à Sky Sports.

Quanto à prestação de Hamilton desde o fundo da grelha, acrescentou: “Foi agradável. No início, parecia um pouco preso, mas assim que os pneus entraram na janela correta, ele foi muito rápido”.

Tendo recuperado muito terreno perdido após um início de temporada bastante complicado e ainda com seis corridas pela frente, a Mercedes está apenas 35 pontos do segundo lugar da Ferrari na tabela de construtores.

Com a chegada de pistas que devem ser mais adequadas ao seu W13, Wolff está entusiasmado para ver se a sua equipa pode ‘lutar’ com a Ferrari durante as últimas rondas da época.

“Penso que está tudo em jogo. Só precisamos de fazer o melhor todos os fins-de-semana e ver se terminamos em segundo lugar”, disse Wolff.