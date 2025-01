F1, Toto Wolff: “Esta geração de carros não se adequa ao Lewis Hamilton”

Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo, terminou a sua passagem pela Mercedes com uma nota dececionante, terminando em sétimo lugar na época de 2024, a sua pior posição em termos de campeonato. Com dificuldades na qualificação, admitiu mesmo sentir que “já não era rápido” após o Grande Prémio do Qatar. Toto Wolff tem uma explicação para isso.

Agora, na Ferrari, há grandes esperanças de que Hamilton possa voltar ao seu antigo domínio e garantir um oitavo título mundial. No entanto, o antigo chefe de equipa Toto Wolff duvida que isso aconteça em 2025, pois acredita que a atual geração de carros de F1 não se adequa ao estilo de condução agressivo de Hamilton. Wolff também rejeitou a especulação de que o foco de Hamilton já teria mudado para a Ferrari, insistindo que ele permaneceu profissional durante toda a temporada.

“Esta geração de carros não se adequa ao Lewis. Ele trava tarde e pilota o carro de forma agressiva nas curvas”, disse Wolff à Auto Motor und Sport. “O carro e os pneus às vezes não perdoam isso. É mais visível na qualificação do que na corrida. Pode ter havido outros factores envolvidos. Não creio que a cabeça dele já estivesse na sua nova equipa. O Lewis é demasiado profissional para isso. Isso afecta-nos a todos. Mas penso que um atleta de topo como o Lewis, que está completamente concentrado numa coisa, pode pôr isso de lado durante muito tempo”, acrescentou. “Podemos ver isso melhor no Fernando [Alonso]. Com toda a sua experiência, ele ainda é rápido. É semelhante com o Lewis”.