F1, Toto Wolff espera “alguma normalidade” após o verão

Toto Wolff revelou esperar que a segunda metade de temporada da F1 de 2021 seja “razoavelmente normal”, depois do mundo conseguir atenuar os efeitos da pandemia de Covid-19. Como se sabe, o calendário da F1 de 2021 já foi afetado, com o adiamento dos Grandes Prémios da Austrália e da China, mas ainda assim a F1 continua a planear disputar 23 corridas, com o arranque previsto para 28 de março no Bahrein, depois de três dias de testes entre 12 e 14 de março. De qualquer modo, continua a haver possibilidade de mais disrupção no calendário: “O receio justifica-se, a Austrália foi adiada, a China tem uma proibição geral de grandes eventos até agosto, começamos no Bahrein, é sempre relativamente fácil ir lá. Há esperanças de que, com a vacina a tornar-se cada vez mais disponível, o vírus possa ficar sob controlo, o que permitiria que o mundo voltasse a uma certa sensação de normalidade e por isso assumo que deveremos ter uma época razoavelmente normal após o verão”, disse Toto Wolff, à emissora austríaca ORF.