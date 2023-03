F1: Toto Wolff esclarece papel de Jérôme d’Ambrosio na Mercedes | AutoSport

Cerca de um mês depois do anúncio da saída de Susie Wolff do cargo de CEO da equipa de Fórmula E Venturi Racing, também o chefe de equipa Jérôme d’Ambrosio anunciou o fim de relação com a estrutura renomeada Maserati no mundial de monolugares elétricos. O antigo piloto tornou-se chefe de equipa da Venturi Racing na época 2019-2020 e saiu antes da nova temporada começar e a Venturi Racing passar a ser conhecida como Maserati MSG Racing, fazendo referência à entrada da Maserati como construtora e à mudança da marca Venturi para o Monaco Sports Group. Depois disso, o belga foi visto na box da equipa Mercedes de Fórmula 1 durante os testes de pré-temporada e nas duas primeiras provas do ano, levando ao crescimento de rumores sobre que papel desempenharia na estrutura liderada por Toto Wolff, até que o austríaco revelou que d’Ambrosio está a cooperar com Gwen Lagrue, o consultor da Mercedes para o programa de jovens pilotos.

“Está a acompanhar o programa de jovens pilotos em estreita cooperação com Gwen [Lagrue], que o tem feito com muito sucesso nos últimos anos”, explicou Wolff em Jidá sobre Ambrosio. “Com a equipa de Gwen temos uma ideia do automobilismo desde a sua raíz, desde o karting, e é aqui que Gwen é muito ativo, e foi ele que trabalhou com James [Vowles, agora chefe de equipa da Williams]. E agora, dentro da estrutura em Brackley, é Jerome que assumiu esse cargo, e é ele que coordena as coisas daquilo que o James fazia para além do trabalho estratégico. Vejo Jerome a crescer dentro da organização, mas nesta fase, essa é a sua área”, concluiu.