F1, Toto Wolff: “é também ótimo ver uma equipa cliente ter um desempenho tão bom”

Por fim, parabéns à McLaren pelo seu sucesso no Campeonato de Construtores. Fizeram um trabalho fantástico este ano. Construíram uma equipa forte com boa engenharia, boa liderança e bons pilotos. Merecem plenamente o título deste ano. Também estamos satisfeitos pelos nossos colegas de Brixworth; este é um sucesso também para a Mercedes Motorsport e para a HPP. Embora saibamos que a equipa oficial é a principal prioridade absoluta, é ótimo ver uma equipa cliente ter um desempenho tão bom”.

É um período de tempo que guardaremos sempre no coração e que eu, pessoalmente, guardarei para sempre. Apesar de sabermos que o que quer que acontecesse na nossa última corrida de hoje não afetaria o nosso legado, todos queríamos terminar em alta. Estou muito contente por o termos conseguido fazer. Ele fará sempre parte da nossa família e, se não formos nós a ganhar na pista, esperamos que seja ele” disse Toto Wolff, falando depois da boa corrida que Hamilton fez em Abu Dhabi: “Sem o pilarete a atrapalhar o Lewis na qualificação, penso que ele poderia ter lutado pela vitória. Ele foi rápido durante todo o dia e fez com que a estratégia alternativa funcionasse bem. Conduziu como um campeão do mundo. Isso é digno do tempo que passámos juntos e é uma verdadeira afirmação. Quanto ao George, teve um momento mais difícil. Não teve o ritmo no carro este fim de semana para lutar pelo pódio, mas fez bem em trazer para casa pontos sólidos.

Toto Wolff, Diretor de Equipa e CEO, aproveitou para se despedir de Lewis Hamilton, e não deixou de relembrar que o motor vencedor foi…Mercedes: “Passámos 12 anos com o Lewis. Não é apenas a parceria mais longa entre piloto e equipa na história do desporto, mas é também a mais bem sucedida. Uma relação desta duração e uma viagem como esta criam uma ligação, confiança e valores partilhados que são raros hoje em dia.

A Mercedes terminou este ano o Mundial de Construtores no quarto lugar, atrás da McLaren, Ferrari e Red Bull, posição que já não tinha desde 2012. Como se sabe, foi Campeã entre 2014 e 2021, oito anos seguidos, e só por isso este ano foi meio-fracasso, ainda que a equipa tenha produzido substancialmente melhor que em 2023, em que apanhou McLaren e Ferrari mais fracas, mas onde somou bem menos pontos do que este ano.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros