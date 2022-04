F1, Toto Wolff: “é irrelevante se termina em 8º ou 15º, é tudo mau, mas as verdadeiras estrelas recuperam…” | AutoSport

Quando o destaque do momento é a forma como Lewis Hamilton e George Russell se estão a ‘dar’ nesta fase inicial de coexistência na equipa, muito vai mal para os lados da Mercedes.

É da noite para o dia a prestação dos Mercedes este ano, já muito foi dito e o que o Chefe da Equipa, Toto Wolff encontra para destacar é a “positiva”, “produtiva” entre a sua dupla.

Falando depois do Grande Prémio Emilia Romagna, onde Hamilton terminou uma volta abaixo do vencedor na 13ª posição enquanto Russell foi quarto, Wolff expressou a sua admiração pela forma como a dupla estava a trabalhar em conjunto, ao mesmo tempo que admitiu o seu pesar por a Mercedes ainda não lhes ter dado um carro para lutar pelas vitórias: “Sim, estou muito impressionado com a forma como [George] se instalou, como profissional e analiticamente ajuda a avaliar a situação”, disse Wolff. “A combinação é um dos poucos destaques que tenho neste momento na nossa viagem, como os dois trabalham bem juntos, sem atritos; pelo contrário, [eles] são muito produtivos e positivos para a equipa.

E não podia estar mais feliz com o line up de pilotos; a esse respeito, penso que temos os dois melhores pilotos, talvez dois dos três melhores pilotos e eles merecem um carro e uma unidade de potência que lute na frente. O que têm não é o que qualquer um deles merece”.

“Os melhores pilotos do mundo não tem uma máquina e equipamento para poder executar… De certa forma, penso que é irrelevante se termina em oitavo ou 12º ou 15º, não importa; é tudo mau. Mas as verdadeiras estrelas recuperam…”