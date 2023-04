F1, Toto Wolff: É importante “acreditar na capacidade da equipa” | AutoSport

A Mercedes deverá apresentar as tão aguardadas atualizações no W14, acreditando os responsáveis da equipas que vão permitir encurtar a diferença para a Red Bull e dar um passo em frente em termos de desempenho do monolugar desta temporada. Ainda antes das alterações na estrutura técnica serem conhecidas, Toto Wolff insistiu na ideia que o desempenho do carro no Grande Prémio da Austrália foi um vislumbre daquilo que é possível fazer e que continua a acreditar na sua equipa.

“[Ao fim das três primeiras corridas da época] penso que vimos que uma equipa [Red Bull] estabeleceu a referência. Na Austrália, porém, vimos vislumbres de desempenho no nosso carro que nos incentiva para a próxima parte da temporada”, começou por dizer Wolff em entrevista no próprio site da equipa de Brackley.

O responsável da Mercedes explicou que “compreendemos muito melhor o carro, definimos uma direção clara para onde precisamos de ir e creio que estamos na trajetória certa. Precisamos de consolidar a nossa aprendizagem e esperamos que nas próximas corridas possamos dar mais um passo. É também importante mantermo-nos no bom caminho e não oscilar demasiado entre a exuberância e a depressão; mantermo-nos racionais e acreditar na nossa trajetória, acreditar na capacidade da equipa. Haverá contratempos, mas haverá também atualizações e muito trabalho que nos ajudará a aproximarmo-nos da frente”.

O outrora estrategista da Mercedes e agora chefe de equipa da Williams, James Vowles, referiu numa entrevista que na Mercedes havia uma “cultura” de planear o futuro que queria levar para a sua nova equipa. Quase que como sustentando as palavras do agora adversário, Toto Wolff salientou que acredita “a 100% na nossa organização, porque a nossa perspetiva não está sempre num único fim de semana de corrida, nem sequer numa única época. Está em tentar construir a capacidade para que sejamos bem sucedidos durante vários anos, ao mesmo tempo que reconhecemos o facto de nunca seremos capazes de vencer todas as épocas, porque nenhuma equipa alguma vez o fez”.