F1, Toto Wolff e Christian Horner às ‘turras’, por causa de Albon e da Williams | AutoSport

Nova polémica rebentou entre a Red Bull e a Mercedes, desta feita por causa de… Alex Albon. Segundo Christian Horner, Toto Wolff já ligou quatro vezes (ao que parece para a Williams), para impedir que o anglo-tailandês vá para lá… Horner referiu-se inicialmente aos “obstáculos” que Albon estaria a encontrar na sua tentativa de ir para a Williams, sugerindo, segundo escreve a The Race, que a Mercedes “tinha feito telefonemas”.

Wolff foi posteriormente questionado sobre as “quatro chamadas telefónicas” que Horner mencionou, mas alega que isso tem a ver com Nyck de Vries e não Alex Albon: “trata-se do curso normal dos negócios, a Williams tem um motor Mercedes, e temos Nyck de Vries, que merece estar na Fórmula 1. São dois grupos de interesse que apenas têm de encontrar uma solução”.

Quando lhe perguntaram se iria bloquear Albon: “Eu nunca bloquearia alguém como Alex Albon. Ele é um tipo fantástico, fiquei triste por vê-lo partir e se ele tem uma hipótese de guiar na F1, é o certo a fazer, mas também talvez o Nyck (dr Vries) tenha, por isso precisamos de olhar para os lugares abertos na Alfa e Williams e tentar encontrar uma solução”, disse Wolff ao The Race.

Alguém reparou que Toto Wolff sabe que se abriu um lugar na Williams? Cada vez mais, a ida de George Russell para a Mercedes, é o segredo mais mal guardado da F1…