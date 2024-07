F1, Toto Wolff e a Mercedes: “está claramente de volta…”

Toto Wolff é de opinião que a Mercedes já está “claramente de volta” e aponta o momento que levou ao avanço. Depois de dois triunfos seguidos de George Russell e Lewis Hamilton, na Áustria e em Silverstone, estão cada vez mais a ficar para trás as dificuldades da Mercedes.

Desde o GP do Mónaco que se notam melhorias, sendo que as atualizações impulsionaram claramente a equipa

Por isso, Toto Wolff está otimista para a segunda metade da temporada: “estamos claramente de volta à competição”.

entre os fatores para o sucesso recente destacam-se as mudanças na direção de desenvolvimento lideradas por James Allison, uma melhor compreensão dos dados e do equilíbrio do carro, mas Toto Wolff sabe perfeitamente que é tempo de manter os pés no chão: “não devemos nos deixar levar pela nossa forma recente”.

Como se sabe, a equipa começou a temporada de 2024 com o objetivo de corrigir os erros das suas desafiantes campanhas de 2022 e 2023, mas agora uma série de atualizações encorajadoras, particularmente a partir do Grande Prémio do Mónaco, impulsionou as Flechas de Prata para a disputa, trazendo a sua primeira pole position, pódio e, mais recentemente, as duas vitórias do ano.

“Pudemos ver que, há cinco corridas, nem sequer éramos candidatos ao pódio, o que parecia ser o terceiro ano de insucesso, e depois fez-se luz”, disse Wolff, tendo a Mercedes vencido apenas uma outra corrida desde o início da época de 2022.

“De repente, tudo o que não fazia sentido, fez sentido, e os resultados da direção de desenvolvimento são como nos velhos tempos. Estamos a encontrar desempenho, estamos a colocá-lo no carro e isso traduz-se em tempo de volta. Não foi esse o caso nos últimos dois anos”.

Embora Wolff tenha acrescentado que a Mercedes “não se deve deixar levar” pela sua forma recente, concordou com a noção de que a equipa está agora “claramente de volta” à competição.

“Sim, é o que parece, porque [na Áustria] não estávamos muito longe”, disse ele. “Se olharmos para a diferença que tínhamos antes de [Verstappen e Norris] baterem, era de quase dois décimos por volta, um pouco mais.

“Foi o mais próximo que estivemos durante muito tempo numa pista de que não gostávamos muito no passado. Isso deu-nos a entender que poderia estar a melhorar muito.

“Honestamente, não pensámos que seria em Silverstone, porque, devido às coisas que estávamos a colocar no carro, estávamos mais à espera de Budapeste ou Spa, mas justificámos que o que estamos a fazer está certo neste momento.”

Na sequência do seu comentário “depois fez-se luz”, Wolff identificou o momento em que sente que a Mercedes fez um avanço na sua direção de desenvolvimento após quase duas épocas e meia de lutas relativas.

Foi na sequência do regresso do experiente James Allison ao cargo de Diretor Técnico a meio da época passada, depois de ter trocado de lugar com Mike Elliott, que entretanto deixou o cargo de Diretor Técnico. “Houve um momento em que, liderado por James, de repente os dados fizeram sentido – e a lacuna”, acrescentou Wolff sobre a confusão que vem ocorrendo na fábrica da Mercedes nos últimos meses.

“Principalmente a forma como equilibramos o carro e como o podemos colocar num melhor ponto de equilíbrio. Acho que isso foi o principal. Não foi uma asa dianteira milagrosa [introduzida no Mónaco], foi mais o equilíbrio que conseguimos.”

A Mercedes mantém o quarto lugar na classificação dos construtores a meio da campanha com 221 pontos, com a McLaren em terceiro com 295, a Ferrari em segundo com 302 e a líder Red Bull com 373.