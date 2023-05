F1: Toto Wolff diz estar a trabalhar para renovar com Lewis Hamilton | AutoSport

Toto Wolff descartou qualquer possibilidade de contratar Charles Leclerc a “curto ou médio prazo” como foi se foi falando durante a pausa entre o Grande Prémio da Austrália e do Azerbaijão e em vez de uma contratação, pretende a renovação com Lewis Hamilton. O responsável da Mercedes salientou que conforme o piloto monegasco parece comprometido a sério com a Ferrari, também ele está comprometido em assinar a renovação com o seu piloto.

Foi tema de conversa e especulação a possível saída de Leclerc da Ferrari no final desta temporada, beneficiando de uma suposta cláusula em que previa que o piloto pudesse sair da equipa italiana por falta de resultados. No entanto, o monegasco disse estar comprometido com a sua equipa, à semelhança do que também afirmou Carlos Sainz quando visado pelo rumor do interesse da Audi.

“Penso que ele está 100% empenhado e leal à Ferrari e é o seu contrato e, da mesma forma, estamos 100% empenhados chegar a acordo com o Lewis”, explicou Toto Wolff sobre a especulação que dava conta do interesse da Mercedes em Leclerc para substituir o piloto britânico. “Penso que ninguém duvida das capacidades do Charles e ele é um bom rapaz. A única vez que falei com ele foi para perguntar onde era a porta de embarque em Melbourne para entrar no avião. Não houve qualquer outro contacto”. Pressionado em Baku para confirmar se não estaria interessado em contar com o piloto monegasco caso não chegasse a acordo com Hamilton, Wolff acrescentou que “para o futuro a longo prazo, é alguém que temos de ter sempre no nosso radar e isso é claro, mas não a curto ou médio prazo”.

Sem conseguir ainda lutar por vitórias, poderia dizer-se que pode faltar alguma vontade a Lewis Hamilton para continuar a competir pela Mercedes. Wolff explicou que “só precisamos de lhe dar um carro que possa vencer e esperamos conseguir que o nosso pacote seja um pacote vencedor ainda esta época e ter algo que lhe possa trazer o seu oitavo título e sem dúvida que ele está motivado para o conseguir”.