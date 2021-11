F1, Toto Wolff: “Disse ao Bottas que a pressão por vezes é boa” | AutoSport

Valtteri Bottas admitiu que a sua situação contratual na Mercedes nem sempre ajudou ao seu desempenho na F1. Toto Wolff respondeu a isso e deixou no ar que o finlandês não soube lidar com a pressão.

A força mental é importante para ter sucesso na alta competição e mais ainda na F1, com tanto em jogo. Bottas nunca teve falta de talento, mas talvez lhe tenha faltado a melhor abordagem mental para o desafio Mercedes e de ser colega de Hamilton. Wolff levantou um pouco o véu sobre isso e deixou no ar a confirmação a esta ideia:

“Eu disse ao Valtteri que a pressão é boa e por vezes pode doer. Penso que ele tem estado a trabalhar nisso desde o início da sua carreira, porque nunca teve recursos suficientes para competir”, disse Wolff de acordo com a filial brasileira do Motorsport.com. “Dito isto, teria sido melhor um contrato de vários anos? Olhando para trás, podemos sempre ter uma opinião diferente. Continuo a pensar que ele é um grande homem e um piloto rápido, mas também penso que passar anos com Lewis pode colocar muita pressão sobre ele”, concluiu Wolff.