F1: Toto Wolff disputa participação na Alpine com Christian Horner

Toto Wolff poderá estar a disputar com Christian Horner a aquisição de uma participação minoritária na Alpine. De acordo com rumores provenientes do Reino Unido, o responsável da Mercedes estará envolvido numa possível proposta para comprar parte da equipa francesa, reforçando a ligação entre ambas as estruturas.

A possibilidade surgiu depois de Flavio Briatore ter confirmado recentemente que o consórcio de investimento Otro Capital — que adquiriu 24% da Alpine em 2023 — manteve conversações preliminares para vender a sua participação na equipa.

Entre os interessados em adquirir essa posição estará Christian Horner, antigo chefe de equipa da Red Bull. No entanto, informações recentes indicam que Toto Wolff poderá também estar a liderar uma proposta associada à Mercedes.

O potencial investimento ganha particular relevância numa fase em que a Alpine passou a utilizar unidades motrizes Mercedes a partir desta temporada. Caso a operação avance, a entrada de Wolff ou da própria Mercedes no capital da equipa poderá fortalecer ainda mais essa parceria técnica.

Ainda assim, não existem detalhes confirmados sobre o valor da eventual proposta apresentada. Qualquer acordo terá igualmente de receber aprovação do Grupo Renault, proprietário da Alpine.

A possível disputa entre Wolff e Horner acrescenta mais um capítulo à rivalidade que ambos protagonizaram durante cerca de 15 anos na Fórmula 1. Ao longo desse período, Mercedes e Red Bull protagonizaram algumas das disputas mais marcantes da história recente do campeonato.