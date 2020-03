F1, Toto Wolff: “Dinheiro não é o fator principal na renovação com Lewis Hamilton”

Com a silly season em “banho maria”, depois das renovações de Max Verstappen e Charles Leclerc pelas respetivas equipas, o principal ponto de interesse é a renovação de Lewis Hamilton com a Mercedes.

Para já, quer o piloto, quer a equipa, optam por uma abordagem leve e despreocupada, focando-se no começo de época e deixando esse assunto para depois. Toto Wolff, diretor da Mercedes, sabes que Hamilton quer um bom contrato mas não está preocupado com as exigências financeiras de Hamilton:

“É claro que qualquer piloto quer obter o melhor contrato possível, mas o dinheiro nunca será um fator determinante na nossas conversas”, disse Wolff à Bild. “Lewis sabe que estamos a passar por uma grande transformação em todo o processo elétrico da Daimler e também é muito mais importante para o Lewis que ele tenha um carro veloz.”

Do seu lado, Hamilton afirmou que os media estão a fazer um grande alarido, quando na verdade o ambiente é tranquilo. O britânico não vê necessidade de apressar as coisas e reiterou a confiança em Wolff. O cenário mais provável é o da renovação de Hamilton com a Mercedes mas para já não há novidades quanto às negociações.