F1, Toto Wolff: “Difícil recuperar diferença para a Red Bull”

O resultado no Bahrein foi o melhor possível, mas a Mercedes está consciente que a valia da Red Bull implica que são neste momento o carro mais rápido da grelha.

Toto Wolff considera que a diferença que se viu na qualificação será difícil de recuperar:

“Se alguém me tivesse dito que este seria o resultado no domingo, eu provavelmente não teria acreditado”, começou Wolff depois da vitória de Hamilton. “Mas recuperámos bem do teste [de pré-época]. Ainda assim, para sermos 100% honestos, ainda nos falta o ritmo de qualificação.

“Somos definitivamente competitivos. E a estratégia fez toda a diferença. Demos um passo arrojado [no] início, ganhámos posição na pista. E depois, no final, o deus das corridas estava do nosso lado.”

“Sim, estávamos a quatro décimos na qualificação e isso é uma grande diferença e muito difícil de recuperar. Precisamos de compreender porque é que o nosso carro estava num lugar feliz, com uma boa afinação, bem com os pneus e não nos dias anteriores”, acrescentou ele. “O Bahrain nunca foi a corrida mais forte para a Red Bull, e também não foram particularmente bons nas primeiras corridas, mas vimos que já não é o caso em 2021. Portanto, não tenho dúvidas de que serão extremamente difíceis de vencer. São eles que estão a liderar o grupo. E penso que os deuses das corridas estiveram do nosso lado. Não é que tenhamos encontrado de repente um desempenho espetacular. Foi uma combinação de grande estratégia, um carro de corrida sólido, e depois apenas ter tido sorte no final”, disse Wolff.