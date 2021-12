F1: Toto Wolff deu os parabéns a Max Verstappen por mensagem | AutoSport

Foi uma época intensa, e as emoções estiveram à flor da pele. Num ambiente tão competitivo como o da F1, uma luta tão intensa como a que vimos entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, inevitavelmente vai levar a momentos menos felizes de parte a parte. Mas no final, apesar de tudo, o respeito reinou.

Lewis Hamilton deu o exemplo e foi dar os parabéns ao seu adversário e ficamos ontem a saber que Toto Wolff deu os parabéns a Verstappen. Quem o confirmou foi o próprio Verstappen:

“Toto enviou-me uma mensagem a dar os parabéns pela temporada, e que mereci ganhá-la”, disse Verstappen à Sky Sports News na segunda-feira. “Foi simpático da sua parte, claro, as emoções correram muito alto naquela última volta de ambos os lados”.

Depois das palavras mais azedas no arranque do fim de semana, Verstappen elogiou a postura de Hamilton no final da época:

“Claro que ajuda que também tenha sete títulos, penso que isso o conforta um pouco”, disse ele. “Penso que se fosse ao contrário, teria sido mais doloroso para mim, porque eu não tinha um! Lewis tem sido um grande desportista em geral”, acrescentou o campeão mundial de 2021. “Ele veio ter comigo, felicitou-me e deve ter sido muito duro naquela última volta. Mostra também o respeito que tínhamos um pelo outro, em geral. Claro que tivemos os nossos tempos difíceis durante a temporada, mas no final respeitámos o que estávamos a fazer e forçamo-nos mutuamente até ao limite durante toda a temporada. Tem sido realmente agradável correr contra ele”.