F1: Toto Wolff desmente rumores de mal estar com Lewis Hamilton

Toto Wolff veio negar os rumores de mal estar entre ele e Lewis Hamilton, que terá acontecido durante o fim de semana do GP da Austrália.

O cancelamento da prova australiana irá para os livros como um exemplo de como não tratar uma situação deste género. Os avanços e recuos, além da incerteza até perto do começo das atividades de pista, enquanto alguns pilotos já tinham deixado o país, deram uma pobre imagem de um desporto de topo.

Também a Mercedes não ficou bem na fotografia com Toto Wolff inicialmente a querer correr e depois a voltar atrás, defendendo o cancelamento. Terá sido esta vontade inicial que desagradou a Lewis Hamilton, que desde o início do fim de semana mostrou o seu desagrado pelo evento não ter sido cancelado. Hamilton terá ficado irritado com a posição inicial de Wolff. O austríaco veio desmentir os rumores:

“Total absurdo!” ele disse ao jornal Osterreich. “Lewis e conversamos a cada segundo na Austrália, também naquela noite em que o cancelamento foi decidido. Também falamos um com o outro todos os dias. O nosso relacionamento está mais próximo do que nunca.”

“Nós também falamos sobre o nosso futuro todos os dias. Mas não há nada dramático nisso. Tudo indica que continuaremos de forma semelhante à de hoje”.