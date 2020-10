F1: Toto Wolff descarta ida de Verstappen para a Mercedes

Com a saída da Honda, a permanência de Max Verstappen na Red Bull deixou de estar garantida e a sua ida para a Mercedes voltou a ser falada.

Toto Wolff não acredita que o piloto holandês possa ser opção para a Mercedes, pela lealdade à Red Bull e por não ter muita vontade de voltar a enfrentar um ambiente interno hostil como aconteceu nos tempos da rivalidade Lewis Hamilton/Nico Rosberg:

“A situação em torno de Max não oferece nenhuma oportunidade agora”, disse o chefe da Mercedes, no podcast da Fórmula 1 Beyond The Grid. “Ele está ligado à Red Bull, eu respeito muito a sua lealdade. Acho que é importante para a Red Bull ter Max. Há muita narrativa em torno disso e a Red Bull escolheu-o desde o início, quando ele se juntou à Toro Rosso, então a situação é o que é. É bom para ele e bom para nós.

“Valtteri faz um ótimo trabalho e Lewis faz um ótimo trabalho para nós. Ambos estão no auge. Depois, temos os juniores que estão a surgir, que estão connosco há muitos anos e podem ser o nosso futuro, e é para isso que olhamos. ”

Relembrando os tempos do confronto Hamilton/ Rosberg, Wolff deixou no ar que a equipa tem pouca vontade de voltar a ter uma situação assim:

“Foi muito difícil porque quando tínhamos tanta negatividade na sala … havia muita negatividade e isso puxava toda a equipa para baixo”, disse Wolff. “Chegamos a um ponto em que dissemos ‘isto simplesmente não é mais viável’. Nós conversamos sobre isso, mas a animosidade entre os pilotos ainda estava lá, e muito depois que o Nico se retirou. É revigorante que, desde que Valtteri entrou, não tivemos nada disso.”