F1: Toto Wolff deixa elogios à FIA | AutoSport

O primeiro ano de mandato da nova gestão da FIA não tem sido particularmente fácil, com muitas incongruências, com algumas polémicas à mistura. No entanto, Toto Wolff deixou palavras simpáticas à nova administração.

A convivência entre a FIA e a F1 não tem sido a mais saudável, com alguns pontos de rotura e algumas incompatibilidades. Mais ainda, a inconsistência da FIA em certos casos levanta novamente um véu de incertezas e desconfiança que não faz bem ao desporto. Mas Toto Wolff enalteceu o trabalho feito até agora:

“Temos uma nova administração desde dezembro, e as coisas mudaram”, disse o chefe de F1 da Mercedes, Wolff no México, citado pelo motorsport.com. “Há novas pessoas a bordo, e acredito que enquanto houver progresso e desenvolvimento e abertura de espírito, isto vai melhorar. Nas minhas conversas com o presidente, há a ânsia de aprender e analisar. É possível ver o documento que foi divulgado após o incidente [Pierre] Gasly, há total transparência e nenhuma timidez em apontar também a situação que pode ser melhorada. Tive uma conversa com [Ben Sulayem] há alguns dias, e ele disse-me que precisava sempre da nossa opinião e da opinião dos pilotos, e penso que esse é um bom primeiro passo. Será sempre perfeito? Não, porque estamos sempre a aprender”.