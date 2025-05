F1: Toto Wolff defendeu a McLaren das suspeitas da Red Bull

“Além disso, do ponto de vista da gestão da equipa, quando alguém está a fazer um trabalho melhor do que o nosso, não devemos olhar para isso e dizer: ‘Estão a fazer batota’, porque essa não é a atitude certa”, acrescentou Wolff. “Por isso, só precisamos de melhorar e, eventualmente, não [perder] 30 ou 35 segundos em 57 voltas.”

“Penso que a equipa de Zak [Brown], Andrea [Stella], Rob Marshall… são boas pessoas com integridade”, disse Wolff após o Grande Prémio de Miami. “Se no passado, [nós] costumávamos dizer: ‘Bem, vamos ver se há alguma coisa no limite’, não tenho dúvidas de que eles [McLaren] estão dentro das regras. É apenas um desenvolvimento muito bom com aquele carro. Eles perceberam como gerir o pneu muito melhor do que todos os outros e, na minha opinião, é totalmente legítimo.”

Wolff rejeitou as alegações, considerando-as infundadas, elogiando a liderança técnica da McLaren e insistindo que o seu desempenho é inteiramente legítimo. Criticou a cultura de suspeição que rodeia as equipas de sucesso, visando indiretamente Christian Horner, da Red Bull, e sublinhou que os rivais devem concentrar-se em melhorar e não em acusar.

