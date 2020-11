F1: Toto Wolff defende Valtteri Bottas

Depois do pesadelo que foi a corrida de Valtteri Bottas no GP da Turquia, Toto Wolff veio a público defender o seu piloto.

Foram seis os piões de Bottas durante a corrida, tendo sido inclusive dobrado pelo seu colega Lewis Hamilton. Um dia para esquecer, mas que ainda assim mereceu a defesa de Wolff:

“Acho que ele sofreu com o que muitos outros pilotos sofreram porque os pneus nunca estiveram na janela de temperatura certa”, disse Wolff. “Havia outros pilotos com as mesmas dificuldades, acho que Max [Verstappen] fez pião três vezes. Uma vez que se está nessa espiral, é muito difícil sair dela bem mentalmente e eu acho que tudo se encaixou para ele – a tempestade perfeita.”

“Eu gosto do Valtteri e Lewis – a combinação funciona bem. Quando o Lewis tem um dia mau, Valtteri consegue e, ao contrário, Valtteri teve um dia muito mau e Lewis venceu a corrida. Acho que essa combinação funciona muito bem para a equipa.”