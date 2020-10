F1: Toto Wolff defende Lance Stroll

Lance Stroll voltou a ser alvo da desconfiança dos fãs de F1, após um fim de semana pouco conseguido em Portimão. Toto Wolff veio a público defender o piloto da Racing Point e outros que têm o rótulo de pagantes.

Desde início que Lance Stroll tem o rótulo de “piloto pagante” e muitos afirmam que apenas se mantém na F1 graças aos bolsos fundos do seu pai, que agora é dono da Racing Point. Mas Toto Wolff acredita que essa desconfiança é algo injusta e que Stroll é mais do que um piloto pagante, algo que acontece também com Nicholas Latifi e Nikita Mazepin:

“Olhemos para o caso de Lance. Não sou preconceituoso, porque concordo que a F1 deve ser uma meritocracia. Ele venceu o campeonato italiano de F4, ganhou o campeonato europeu de F3, subiu ao pódio duas vezes qualificou-se na primeira linha em Monza à chuva. Eu não acho que podemos dizer apenas porque o pai é um bilionário que ele não está aqui por mérito, certo? Acho que ele está a sofrer com esse estigma que simplesmente não está certo. Ele não tem culpa que o seu pai tenha muito sucesso por seu próprio mérito. Acho ainda mais impressionante que uma criança com esse ambiente escolha um dos desportos mais competitivos do mundo. Honestamente, não há discussão.”

“Com Nicholas, ele ganhou corridas na F2 ”, Wolff continuou,“ e ainda não vimos do que ele é capaz [na F1], é apenas a sua primeira temporada. E para ano que vem, não vamos desacreditar o Nikita antes de ver o que ele é capaz. Eu acho que o Nikita tem estado na frente de forma regular agora na F2. Ele ganhou algumas corridas, ele estava a lutar por vitórias. Acho que estamos no melhor estado possível. Tínhamos muito mais pilotos que entraram apenas porque pagaram, há cinco ou seis anos atrás. Talvez eu tenha uma memória errada. Não quero citar ninguém, mas você sabe de quem estou a falar. “

Wolff concordou com a decisão da Haas em dispensar Romain Grosjean:

“Guenther Steiner tem um piloto que está com ele há dois ou três anos e que passa por altos e baixos e agora ele está a optar por um mais jovem que também tenha um orçamento, mas que seja competitivo”, disse Wolff . “Eu faria isso. Nada contra o Romain, acho que ele teve muitos, muitos anos bons na Fórmula 1.”