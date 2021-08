F1, Toto Wolff: “das épocas mais intensas de F1, a luta está muito longe do fim” | AutoSport

Desde o GP da Grã-Bretanha em Silverstone que a Mercedes tem vindo a subir de competitividade e Toto Wolff, diretor da equipa, diz que tudo se deve à atualização que introduziram no carro para essa corrida.

É verdade que Lewis Hamilton está no comando do campeonato muito devido aos ‘infortúnios’ de Max Verstappen, mas Wolff é de opinião que a sua equipa progrediu com o seu carro: “Vamos para Spa-Francorchamps numa boa posição, lideramos ambos os campeonatos e o W12 está melhor, após as atualizações introduzidas em Silverstone, e uma exibição encorajadora na Hungria. Mas também sabemos que há um longo caminho pela frente e muito pode ainda acontecer nesta época. Que me lembre, esta tem sido uma das épocas mais intensas de F1, e a luta está muito longe do fim”.