F1, Toto Wolff: “Dar os parabéns, e reconhecer o trabalho incrível que ele está a fazer”

Toto Wolff não se poupa nos elogios – também não é para menos – a Lewis Hamilton por mais este feito na Fórmula 1: “Mais uma vez, Lewis mostrou como é capaz de lidar com uma situação adversa no início, foi ele quem se manteve na pista, geriu os pneus e liderou a corrida. E isso fez a diferença. Desta vez estava com a fome de um leão. Conduzindo um carro em slicks no final, com o risco de chuva, trouxe para casa a 94ª vitória na Fórmula 1 e o sétimo título – é uma conquista impressionante. Este ano tem sido muito especial porque foi muito difícil para todos, em todo o mundo. Espero que tenhamos conseguido trazer às pessoas alguma alegria, algum entretenimento, e ter sucesso depois de uma corrida como esta, é incrível. Olhando para Lewis, temos um relacionamento tão forte que foi construído ao longo dos nossos anos; a equipa está 100 por cento com ele, ele está 100 por cento com a equipa, e este foi um daqueles dias em que a confiança realmente se destacou, conquistando a vitória contra todas as probabilidades. Só precisamos de dar os parabéns ao Lewis e reconhecer o trabalho incrível que ele está a fazer, estabelecendo novos marcos neste desporto. Vamos juntos para casa, então temos de ver como vamos celebrar – tenho a certeza de que encontraremos uma forma!