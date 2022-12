F1, Toto Wolff: “Daniel Ricciardo tem de estar num carro de corrida” | AutoSport

Daniel Ricciardo esteve em conversações com a Mercedes, mas acabou por assinar pela Red Bull. Um regresso “a casa”, pois Ricciardo pertenceu ao programa de jovens pilotos da Red Bull, passando pela Toro Rosso e pela própria Red Bull. Toto Wolff lamenta que Ricciardo não tenha lugar em 2023 e explicou o motivo pelo qual a opção Mercedes acabou por não acontecer para o piloto australiano.

“Sim, houve discussões” admitiu Wolff. “Ele é um tipo espetacular. Não há nada a dizer. É uma pena que ele não esteja num cockpit porque o Daniel Ricciardo tem de estar num carro de corrida. Mas isso não aconteceu. Ninguém compreende porque é que os anos na McLaren não resultaram como todos os anos anteriores. Lembro-me do Daniel da série júnior e ele esteve sempre no topo. Basicamente, só precisávamos de tempo para perceber o que queríamos fazer e Red Bull foi a sua casa durante muito tempo”, acrescentou Wolff. “Ele conhece as pessoas e esperemos que tenha conseguido um bom negócio lá”.