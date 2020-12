F1: Toto Wolff curioso com o percurso de Esteban Ocon

Para além de chefe de Equipa na Mercedes, Toto Wolff é manager de Esteban Ocon, e depois deste ter perdido o seu lugar na Racing Point e ficado um ano de fora da Fórmula 1, manteve-o como piloto de reserva da Mercedes e contribuiu depois para que o francês pudesse regressar à F1 com a Renault. Quando lhe foi perguntado o que achava do segundo lugar de Ocon em Sakhir, logicamente, estava contente: “Estou realmente feliz por ver o Esteban lá em cima no pódio, porque ele tem tido uma temporada difícil. Em metade das sessões de qualificação, houve apenas pequenas diferenças entre ele e o Daniel Ricciardo e em muitas das corridas os resultados poderiam ter tido diferentes devido aos azares que teve. Sei do talento do Esteban. Por vezes é preciso dar-lhes tempo para desatar o nó e eles começam a ter um bom desempenho. Estou curioso agora para ver como as coisas vão continuar a partir daqui, mas penso que ele merece o pódio e a Renault também merece estar lá em cima”, disse.