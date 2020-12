F1: Toto Wolff corrige a duração do acordo com a Mercedes

A Mercedes anunciou a renovação do contrato de Toto Wolff com duração de mais três anos. Mas Toto Wolff afirmou que o novo acordo vai mais além que isso.

Para o diretor da Mercedes, o novo acordo assinado é “para a vida”:

“Não me comprometi por mais três anos, mas para a vida toda!” Wolff disse, como citado por Motorsport-Total.com. “Somos agora três acionistas que são donos da empresa”. Wolff também disse que “independentemente” do seu papel actual, ele tem a liberdade de se demitir a qualquer momento e transitar para outro papel, tal como CEO ou Presidente do Conselho de Administração. Ele acrescentou: “Mercedes é o que eu faço”.

A reestruturação das participações na equipa com a INEOS e a Wolff a aumentar a sua participação para 33,3% e a Daimler a reduzir a sua, também para 33,3%, a fim de criar uma copropriedade conjunta e igualitária entre as três partes foi anunciada ao mesmo tempo que a renovação de contrato por mais três anos de Wolff, mas fica claro que o futuro da equipa passa por Wolff e que ganhou mais liberdade dentro da estrutura. A sua prioridade para já e assegurar-se que a transição para a nova era que começa em 2022 corre da melhor forma possível além de começar a trabalhar no seu sucessor. Uma história de sucesso que deverá continuar.