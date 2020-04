F1, Toto Wolff: “Correr na Áustria seria uma notícia positiva…”

Por enquanto, e sem notícias a dizer o contrário, o Grande Prémio da França é a primeira corrida da temporada de 2020, mas, é cada vez mais plausível de que a primeira corrida seja o Grande Prémio da Áustria. O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, expressou o seu entusiasmo pelo começo da Fórmula 1.

“Se quem decide conseguir encontrar um conceito para começar a temporada, com as medidas de segurança necessárias, seriam notícias extremamente positivas para a Fórmula 1 e para a Áustria.”

O Red Bull Ring, na Áustria, tem como gerente a Red Bull e por isso é mais fácil para a Fórmula 1 viajar até lá, já que são precisas menos entidades envolvidas nas conversações.

Apesar disso, a permissão do governo austríaco é necessária, mas parece que estão do lado de trazer a Fórmula 1 a Spielberg, pois as medidas contra o coronavírus (COVID-19) na Áustria têm sido cada vez menos restritas.