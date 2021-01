F1, Toto Wolff: “Confiamos em George Russell”

George Russell é a estrela do futuro da Mercedes e Toto Wolff confia no talento de Russell.

O jovem tem-se destacado na Williams, mas a sua passagem pela Mercedes no GP de Sakhir foi uma prova flagrante de que tem capacidade para assumir um lugar numa equipa maior. No entanto, segundo Wolff, o jovem britânico tem ainda trabalho pela frente, especialmente no que aos erros diz respeito, para se tornar num candidato ao título:

“Ganhar campeonatos de Fórmula 1 é cometer a menor quantidade de erros. E isso só vem com rotina e experiência”, disse Wolff à Motorsport.com. “A Mercedes espera este tipo de nível de desempenho. E é por isso que é preciso dar tempo aos jovens pilotos. Porque por mais exuberante que possa ter sido o desempenho que vimos de George [no GP de Sakhir], ao mesmo tempo, os jovens pilotos são criticados, e criticados rapidamente quando cometem erros num ambiente de tão alta pressão como uma equipa de topo. É por isso que fazer experiências como em Imola, e as aprendizagens com isso, são muito importantes para formar um piloto que possa competir a um nível elevado e regular”.

“Acreditámos no George porque não há muitos pilotos por aí que tenham ganho campeonatos de juniores como estreantes, especialmente os muito competitivos campeonatos de GP3 e F2”, disse o austríaco.” Para nós, a sua entrada para o lugar de Lewis era uma possibilidade de confirmar o que estávamos a pensar sobre o George. Foi lamentável que esta oportunidade tenha vindo com o Lewis fora. Teria desejado que tivesse acontecido de uma forma diferente, mas deu-nos um conjunto de dados para vermos. E de certa forma confirmou o que pensávamos. Foi também uma vantagem para ele e para a Williams. Ele voltou para a sua equipa com muita aprendizagem. E é por isso que penso que para ele pessoalmente e para Williams, foi uma vantagem”.