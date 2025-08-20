F1, Toto Wolff: “Christian Horner muitas vezes comportou-se como um idiota”

Christian Horner sempre foi uma figura polémica na F1. A sua postura, o seu discurso e a sua forma de atuar raramente lhe valeram muitos amigos. Horner foi despedido pela Red Bull no mês passado, após mais de duas décadas no cargo. O britânico foi substituído por Laurent Mekies, então responsável da Racing Bulls, que acumulou as funções de diretor-executivo e chefe de equipa.

Apesar das polémicas, Horner deixa para trás um legado ímpar: seis títulos de Construtores e oito de Pilotos – quatro conquistados por Sebastian Vettel e outros quatro por Max Verstappen – desde que assumiu o comando da equipa em 2005.

Os seus últimos anos à frente da Red Bull ficaram marcados pela rivalidade intensa com Toto Wolff, numa altura em que Verstappen e Lewis Hamilton lutavam pelo campeonato, com destaque para o polémico desfecho da temporada de 2021, em Abu Dhabi.

Wolff: “Comportava-se como um idiota”

Em declarações ao site húngaro Formula.hu, Toto Wolff não poupou críticas ao antigo rival:

“Nos últimos 12 a 15 anos, muitas vezes comportou-se como um idiota. Operava segundo valores completamente diferentes dos restantes chefes de equipa. Mas, por outro lado, foi extremamente bem-sucedido no que fez. Agora que saiu, pelo menos por um tempo, uma verdadeira personagem deixou o desporto. Era controverso e divisivo, mas foi uma das figuras centrais da Fórmula 1. Podemos dizer, com segurança, que foi tão significativo como um grande piloto.”

Wolff, agora o chefe de equipa mais antigo do paddock, reconheceu ainda que a sua própria rivalidade com Horner passou a fazer parte da história da F1:

“Aqueles anos, sobretudo 2021, não foram apenas sobre Max e Lewis, mas também sobre Christian e eu. Foi realmente difícil em certos momentos – e isso ficará em todos os livros de história. Ele dizia sempre que eu adorava odiá-lo. Então, quem devo odiar agora? Vou ter de arranjar outro…”

Na semana passada, Horner foi oficialmente removido dos cargos de direção da Red Bull Racing e da Red Bull Technology Limited, selando o fim do seu vínculo à estrutura austríaca. Poucos dias depois, foi visto de férias na Croácia, na sua primeira aparição pública desde o anúncio da saída.

Não havendo destino certo para Horner, a Alpine e a Cadillac têm sido referidas como potenciais destinos, não sendo certo se tal poderá materializar-se. O que parece mais ou menos unânime, é que Horner deverá voltar à F1.