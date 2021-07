F1, Toto Wolff: “Cada um tem a sua opinião sobre os acontecimentos de Silverstone” | AutoSport

Se como afirma Martin Brundle, antigo piloto de F1 e agora comentador da SkySports, que o acidente de Lewis Hamilton e Max Verstappen será falado durante muitas décadas, agora de certeza, é o tema do momento. A luta pelo campeonato assim o obriga, com jogadas de pitwall e de bastidores, a serem mais comentadas que as manobras em pista. A Red Bull tentou e conseguiu reabrir a investigação, a Mercedes tenta mostrar que está calma e que mantém a fé que Hamilton nem merecia a penalização de 10 segundos.

Toto Wolff, fazendo a antevisão do GP da Hungria, não conseguiu deixar de passar o tema em claro, afirmando que este é um assunto “polarizador”.

“Cada um tem a sua opinião sobre os acontecimentos de Silverstone, e foi um incidente muito polarizador. No entanto, o mais importante é que o Max está bem. Nunca é agradável ver um carro a bater, particularmente a velocidades tão elevadas e a uma curva como aquela, por isso estamos contentes por ele ter saído incólume do acidente. O último fim de semana de corrida foi muito divertido para os fãs e tivemos uma multidão nas bancadas, o que já não acontecia há algum tempo. Conseguimos sentir a sua energia. Isso tornou o fim de semana incrivelmente especial, e obviamente tiveram a oportunidade de assistir a uma corrida muito dramática, tal como todos os outros em casa. Para nós, foi um fim-de-semana encorajador com o ritmo do carro, as pequenas atualizações que introduzimos funcionaram bem e conquistamos bons pontos, pelo que procuramos manter esse impeto”.