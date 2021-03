F1: Toto Wolff: “Cada época apresenta um novo desafio”

Toto Wolff falou no lançamento dos objetivos para 2021. Depois de uma curta pausa no inverno para o chefe da equipa, Wolff está focado em voltar a ter sucesso.

O discurso foi semelhante ao que já ouvimos da Mercedes… esquecer o passado, as vitórias e os sucessos conquistados e olhar no que há para conquistar. Wolff referiu que a expectativa nunca é alta pois a equipa duvida sempre do que fez no inverno e do que os outros podem trazer pelo que nunca ninguém baixa a guarda:

“Todos os anos redefinimos o nosso foco e definimos os objetivos certos”, disse Toto Wolff. “Isso pode parecer simples, mas é muito difícil e é provavelmente por isso que não há por aí equipas desportivas com sete títulos consecutivos. Tantas coisas podem acontecer e é muito natural habituarmo-nos ao sucesso, e por isso não lutar tanto por ele”.

“Mas esta equipa não mostrou nada disso. Vejo agora o mesmo fogo, fome e paixão que vi da primeira vez que entrei em 2013. Cada época apresenta um novo desafio e, portanto, um novo objetivo a alcançar. 2021 traz alterações aos regulamentos, que podem ter impacto na nossa competitividade, mais o limite de custos e o trabalho nas grandes mudanças de regras de 2022. Estes desafios entusiasmam-nos”.

Esta época marca também o início de um novo capítulo para a equipa após o anúncio, no final do ano passado, de que a Toto, Daimler e INEOS são acionistas em pé de igualdade.

“O facto de termos conseguido atrair a INEOS como investidor mostra que temos um forte argumento comercial e que a F1 continua a ser uma plataforma altamente atrativa para grandes marcas e empresas”, disse a Toto. “Estamos também a assistir a uma ligeira mudança na forma como as equipas de F1 operam, à medida que o limite de custos e a nova estrutura nos movem para um modelo de negócio que é mais familiar nas equipas desportivas americanas”.

“Ao mesmo tempo, ter três acionistas fortes na equipa dá-nos ainda mais estabilidade para o futuro. A nível pessoal, estou muito feliz por me comprometer com a equipa a longo prazo e aumentar ligeiramente a minha parte. Sempre disse que esta equipa é como uma família para mim, e estou incrivelmente orgulhoso do que alcançamos juntos”.