F1, Toto Wolff: “Bem-vindo a casa, Valtteri!”

A Mercedes anunciou que Valtteri Bottas vai regressar à equipa como terceiro piloto para a temporada de 2025. Espera-se que Bottas, que já correu pela Mercedes de 2017 a 2021, desempenhe um papel fundamental na equipa, apesar da sua posição secundária. O chefe da equipa, Toto Wolff, deu-lhe as boas-vindas, destacando as contribuições significativas de Bottas durante o seu mandato anterior, incluindo várias vitórias em corridas e a ajuda em cinco vitórias no campeonato.

Wolff elogiou o feedback técnico, o profissionalismo e a presença positiva de Bottas na equipa, salientando o seu humor e a forte relação com o pessoal. No seu papel de reserva, Bottas irá apoiar os pilotos George Russell e Kimi Antonelli, com Wolff confiante de que a sua experiência irá ajudar a Mercedes na sua busca por títulos mundiais.

“Bem-vindo a casa, Valtteri! É ótimo ter-te de volta. O seu impacto e contribuição nos cinco anos em que esteve connosco como piloto de corrida foram imensos. Para além de ter conseguido várias vitórias em Grandes Prémios, desempenhou um papel vital em cinco das nossas vitórias no campeonato. O seu feedback técnico e os seus contributos foram importantes para nos ajudar a alcançar esses êxitos e a impulsionar a equipa. Não só isso, mas também foi um colega e membro da equipa fantástico. O seu sentido de humor seco e a sua natureza pessoal tornaram-no um favorito de todos em Brackley e Brixworth”, continuou Wolff. “No seu papel de Piloto de Reserva, todas essas qualidades serão incrivelmente importantes para nos ajudar a competir pelos campeonatos do mundo e apoiar tanto George [Russell] como Kimi [Antonelli] em pista,” concluiu Wolff.