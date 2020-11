F1, Toto Wolff: “Banir túneis de vento em 2030 levanta questões de segurança…”

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, acredita que uma potencial proibição do uso de túneis de vento a partir de 2030 pode ter implicações na segurança, mas pode ser um passo bom em termos de ajudar o desporto a nível financeiro.

Esta medida foi discutida na reunião da comissão da Fórmula 1, que teve lugar após o Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve.

“Penso que houve um consenso de que a longo prazo isto irá acontecer. Mas é uma mudança regulamentar tão grande, que envolve certos aspetos de segurança. Não devemos esquecer que estes carros são os mais rápidos do planeta, com a maior força descendente e não queremos experimentar com os pilotos carros apenas baseados no CFD (Computational Fluid Dynamics)”, disse Wolff na conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio da Turquia.

“Temos trabalhado no nosso túnel ao longo dos anos, tal como todos no desporto, e este é muito bom em termos de análise de pneus, de motor e da combinação. Por isso, acho que a meta de 2030 para proibir os túneis de vento convém a todos. E claro, ajuda a tornar o desporto mais sustentável do ponto de vista financeiro”, finalizou Wolff.