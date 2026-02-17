F1: Toto Wolff avisa que polémica da compressão pode abrir um precedente

Toto Wolff alertou para os riscos de alterar os regulamentos das unidades motrizes já perto do início da temporada, numa altura em que a Mercedes está envolvida numa polémica técnica sobre a taxa de compressão do motor.

A discussão surgiu após rivais questionarem o funcionamento do motor alemão, que cumpre o limite regulamentar da taxa de compressão em condições padrão, mas atinge valores superiores em temperaturas mais elevadas. Wolff garante que a solução está dentro das regras e considera que a eventual introdução de novas clarificações poderá criar um precedente problemático.

O dirigente teme consequências no equilíbrio competitivo e no mecanismo de compensação de desempenho dos motores, o ADUO, lembrando que mudanças tardias podem levar os fabricantes a reformular completamente os projetos.

O ADUO é um sistema de concessões da FIA para os motores de F1 criado para evitar grandes desequilíbrios entre fabricantes, dando mais oportunidades de desenvolvimento apenas a quem ficar claramente atrás em desempenho.Não é um BoP clássico: não adiciona lastro nem corta potência dos mais fortes, mas concede, de forma condicionada por métricas de défice de potência, mais orçamento, mais horas no banco de ensaio e janelas extra de atualização/homologação da unidade motriz, para permitir que os construtores menos competitivos recuperem terreno sem desencadear uma escalada descontrolada de custos.

A decisão final deverá surgir antes da primeira corrida do ano, dependendo de uma votação envolvendo os restantes construtores, a Fórmula 1 e a FIA.

Apesar da controvérsia, o austríaco minimiza a vantagem prática do sistema e afirma confiar numa avaliação imparcial das autoridades.

“Estamos a falar de poucos cavalos — dois ou três”, afirmou Toto Wolff à RacingNews365. “O verdadeiro problema é o precedente: que complicações cria uma regra e como será controlada? Depois de alguns meses, qualquer fabricante poderia redesenhar o motor de forma diferente e até alterá-lo completamente. Acredito que a decisão será analisada de forma independente”, concluiu Wolff.