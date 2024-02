F1: Toto Wolff assegura tratamento “justo” em 2024 a ambos os pilotos | AutoSport

Salientando que considera George Russell um digno sucesso de Hamilton como piloto líder da equipa, Toto Wolff diz não ter pressa em anunciar o substituto do heptacampeão do mundo de Fórmula 1.

O diretor executivo da equipa deu ainda conta que em termos de atualizações do monolugar, é ainda preciso analisar como se irá processar, porque “os regulamentos mantêm-se praticamente os mesmos”. Tratando-se dos trabalho que possam ser realizados tendo em vista a temporada do próximo ano, será feita uma avaliação durante esta época o “que isso significa em termos de informação técnica”. No entanto, Wolff sublinha que “não é algo que me incomode de todo. Temos engenheiros que nos deixam e vão para outras equipas e os períodos de pré-aviso são por vezes tão curtos como seis meses”.

A notícia, que logo cedo ofuscou as críticas à Fórmula 1 pela entrada negada à Andretti na competição, foi finalmente confirmada ao final da tarde, com o comunicado tornado público pela Mercedes, seguindo-se a Ferrari.

