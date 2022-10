F1: Toto Wolff assegura que Lewis Hamilton irá manter o seu lugar na Mercedes | AutoSport

Lewis Hamilton disse recentemente que pretendia sentar-se à mesa das negociações para tentar um novo acordo com a Mercedes, referindo que não pretende parar tão cedo. Toto Wolff assegurou que isso irá acontecer no final da época e que o lugar de Hamilton está garantido.

Com quase 38 anos, Lewis Hamilton poderia estar na reta final da sua carreira, mas o britânico pretende manter-se a competir e já falou na vontade de assinar um novo contrato com a Mercedes, uma ideia que parece agradar a Toto Wolff.

Confrontado com essas declarações, Wolff afirmou o seguinte:

“Queremos definitivamente terminar a época e depois encontrar algum tempo calmo durante o inverno, como fizemos da última vez que começámos durante as férias. Lewis é muito mais do que um piloto para nós agora e embora não estejamos a falar de um fim de carreira, é importante falar do seu papel como embaixador da Mercedes e dos muitos patrocinadores que temos, e das implicações que ele pode ter no nosso universo mais vasto”.

“É possível ver os atletas de hoje a ultrapassar os limites em termos de idade”, observou Wolff. “Para mim, Fernando [Alonso] está a atuar a um nível muito alto, e se olharmos para o melhor atleta do mundo em Tom Brady, ele ainda está a atirar a bola e tem 43 anos de idade. Enquanto continuar a cuidar de si próprio e desenvolver os seus sentidos cognitivos, então ele [Hamilton] tem muitos mais anos dentro dele, e estou certo de que será esse o caso aqui com a equipa”.

Questionado diretamente se o lugar de Hamilton estava garantido, a resposta foi clara: “O lugar é dele a 100%”.