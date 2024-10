F1: Toto Wolff arrepende-se de lançar Kimi Antonelli em Monza

Toto Wolff refletiu sobre a desafiante estreia de Andrea Kimi Antonelli na Mercedes durante o FP1 do Grande Prémio de Itália de 2023. Antonelli, que deverá substituir Lewis Hamilton em 2025, mostrou uma velocidade impressionante no início, mas despistou-se em Parabolica. Wolff sugeriu que poderia ter sido uma melhor decisão estrear o jovem de 18 anos num ambiente com menos pressão do que a sua corrida em casa, em Monza.

Apesar do acidente, Wolff elogiou a velocidade e a abordagem de Antonelli, referindo que ele foi rápido desde o início, mas que a sua inexperiência pode ter contribuído para que se esforçasse demasiado para as condições da pista. Wolff reconheceu que o impacto emocional do incidente seria uma experiência de aprendizagem para Antonelli.

“Não diria que foi um erro, mas acho que não estávamos completamente certos ao avaliar a pressão a que ele poderia estar sujeito”, disse Wolff. “O motivo é que falámos sobre isso e sobre como abordar a sessão. Ele tem sido brilhante nos testes. Nunca errou uma vez nos muitos milhares de quilómetros que já fez. Mas é um jogo diferente quando se é um piloto italiano, com 18 anos, em Monza, e é a sua primeira oportunidade. Talvez se tivéssemos considerado isso como um fator de risco face ao conjunto de dados que tínhamos dele, provavelmente teria sido sensato dar-lhe um TL1 num fuso horário totalmente diferente do de Itália. Mas ele vai aprender muito com isso”.

“Gosto da abordagem dele. Ele é rápido na primeira volta a sair das boxes, e foi isso que demonstrou. Obviamente, eu teria gostado que ele estivesse no topo da tabela de classificação e isso foi-lhe retirado porque saiu de pista- e algumas dessas velocidades só foram atingidas muito mais tarde durante o fim de semana. Obviamente, ele estava demasiado rápido para as condições da pista e do carro nessa fase, por isso foi preciso equilibrar a ambição, a motivação e a capacidade com a experiência. Eu sabia que isso o ia magoar, que o ia magoar emocionalmente.”