F1, Toto Wolff: “Aprendemos muitas lições que serão benéficas para o futuro” | AutoSport

“É preciso definir as expectativas corretamente, porque temos uma enorme montanha para escalar. Há uma equipa que é tão bem sucedida e nós temos um grande fosso para colmatar”, disse à Sky Sports News. “Ao mesmo tempo, acredito que demos alguns passos para diminuir essa diferença. Será que vai ser suficiente? Não sei. Mas vamos ver isso nos testes e depois na primeira corrida no Bahrein. Estou muito entusiasmado. Gostava de começar a trabalhar agora. É o cronómetro que nos vai dizer o trabalho que fizemos. Aprendemos muito. As corridas e as épocas difíceis são aquelas em que mais se aprende. E dizemos sempre que os dias que perdemos são os dias que os nossos concorrentes vão lamentar, porque aprendemos mais. Penso que aprendemos muitas lições enquanto organização, enquanto seres humanos, mas também tecnicamente, que serão benéficas para o futuro. Durante o ano, apercebemo-nos de que o nosso carro não estava a funcionar de forma tão estável como tínhamos previsto. Talvez isso se deva ao facto de não o termos desenvolvido na janela necessária. Era evidente que a interação entre o chassis e os pneus não funcionava na perfeição. Por isso, nesse aspeto, esta foi a aprendizagem mais importante.”

Toto Wolff mostrou-se muito otimista quanto ao futuro da Mercedes. O chefe da estrutura referiu mesmo que a equipa sente o entusiasmo de entrar no ano novo e de iniciar a competição para entender se as melhorias feitas se irão traduzir em melhores tempos por volta

