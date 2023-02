F1, Toto Wolff: “apostamos tudo para regressar ao topo” | AutoSport

Apresentado que está o Mercedes W14, a equipa vai já para a pista durante o dia de hoje para o primeiro teste aos sistemas com o ‘shakedown’ a ocorrer como sempre no circuito de Silverstone. A equipa acredita ter lidado com os problemas que foram apresentados pelo monolugar do ano passado e ter no W14 um carro capaz de voltar a lutar pelas vitórias nos Grandes Prémios.

“As nossas esperanças e expectativas são sempre de sermos capazes de lutar pelo Campeonato do Mundo”, disse Toto Wolff na apresentação do W14. “No entanto, os nossos adversários foram muito fortes no ano passado, e nós estamos a tentar recuperar o atraso”. O responsável máximo da equipa explicou ainda que “correr na frente exige resiliência, trabalho de equipa e determinação. Enfrentamos todos os desafios, colocamos a equipa em primeiro lugar e não deixaremos pedra sobre pedra na perseguição por cada milésimo de segundo. Este ano apostamos tudo para regressar ao topo”.

As dificuldades da temporada passada não foram esquecidas pelo CEO e chefe de equipa da Mercedes, na apresentação do W14 que mantém o conceito de ‘Zero sidepod’. “O ano passado foi difícil, mas aprendemos bastante. Espero que 2023 seja a prova de que compreendemos como desvendar os problemas e melhorar o carro. O W13 teve certamente um desempenho que nunca fomos capazes de desbloquear e colocar todo o downforce em pista. O nosso carro teve um desempenho muito bom no final da temporada. […] Tentámos manter tudo o que o W13 tinha de bom e abordamos as suas fragilidades”, concluiu o responsável.