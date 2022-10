F1, Toto Wolff: Antes de Russell “talvez Lewis possa conquistar outro título?” | AutoSport

George Russell foi promovido a piloto da Mercedes no início desta temporada, tendo passado três anos na Williams e substituído Lewis Hamilton quando este testou positivo para a Covid-19 no Grande Prémio de Sakhir em 2019. Dessa vez, esteve próximo de vencer a corrida logo na estreia aos comandos do carro da Mercedes, mas um erro da equipa fê-lo terminar no nono lugar. Os desempenhos de Russell na Williams, com um carro muito inferior ao resto do pelotão, e os resultados alcançados na sua primeira época a tempo inteiro na Mercedes, dá confiança a Toto Wolff da capacidade de Russell de poder lutar pelo título mundial de pilotos num futuro a médio prazo.

No entanto, o responsável da Mercedes coloca ainda a possibilidade de Lewis Hamilton vencer o seu oitavo título mundial, e com isso bater o recorde de Michael Schumacher, antes do companheiro de equipa o fazer.

“George tem uma grande personalidade, esperava obviamente estar num Mercedes e ganhar corridas e campeonatos”, disse Wolff ao Channel 4. “Enganou-se no timing, mas pelo menos agora avançou para o meio do pelotão. A sua altura vai chegar, vai ganhar corridas, vai lutar por campeonatos. Tem isso dentro dele, mas entretanto talvez Lewis possa conquistar outro título?”.

O responsável máximo da equipa de Fórmula 1 da Mercedes considera que neste momento a relação entre ambos funciona bem e que “Lewis orienta George e George aceita esse papel de jovem ‘leão’. Ambos ainda têm a ambição de vencer o seu companheiro de equipa e ganhar corridas e campeonatos, e eu penso que esse dinamismo funciona muito bem em conjunto”.