F1: Toto Wolff ainda tem algumas dúvidas quanto à entrada da Cadillac

Toto Wolff manifestou o seu apoio à entrada da Cadillac da General Motors (GM) na Fórmula 1, afirmando que, se esta acrescentar valor ao desporto, o aumento da grelha para 11 equipas seria “óbvio”. Mas há ainda algumas questões que levantam dúvidas.

Inicialmente crítico da proposta liderada pela Andretti, Wolff observou que a falta de um caso convincente da Andretti contribuiu para a sua rejeição pela Direção da Fórmula 1 (FOM), apesar da aprovação da FIA.

No entanto, com a reestruturação do projeto – minimizando o papel da Andretti e assegurando o envolvimento direto da Cadillac – a F1 concedeu a aprovação provisória para uma entrada em 2026. A Cadillac utilizará inicialmente motores Ferrari antes de passar a ser uma equipa de trabalho. Wolff mantém-se cauteloso, afirmando que, embora o envolvimento da GM seja promissor, os detalhes sobre a estrutura financeira e a elegibilidade para os fundos dos prémios ainda precisam de ser clarificados antes de poder apoiar totalmente o projeto.

“Sempre disse que, se uma equipa acrescenta valor, claro que deve entrar, porque é óbvio”, disse Wolff citado pelo RacingNews365. “Nós somos uma parte interessada, somos uma equipa, gostamos que as receitas cresçam, gostamos que as audiências cresçam. Se alguém chega e diz: ‘Eu posso fazer isso’, [então] recebemos de braços abertos. Com a entrada da Andretti], nunca ouvi ninguém dizer-me isso. Nunca tive ninguém a fazer a proposta, não que seja necessário, porque as equipas não têm nada a dizer nesse processo, é a FIA e o detentor dos direitos comerciais [FOM] que têm de decidir. Mas se quisermos ir a uma festa e não formos convidados, pelo menos temos de explicar porque é que nos queremos sentar à mesa. Nada disso aconteceu, [e] provavelmente tudo começou mal desde o início.”

“Agora, a entrada da GM como acionista, com o seu próprio motor, é um acréscimo. Sem dúvida”, acrescentou. “Há mais coisas que ainda não sabemos: temos de ver se a estrutura do negócio, o pagamento anti-diluição, a elegibilidade da participação no fundo de prémios – quando é que isso acontece. Não posso julgar corretamente, porque o que ouvi [anteriormente como Andretti] não é muito bom, e penso que as equipas merecem respeito pelo que fizeram nos últimos Deus sabe quantos anos – é por isso”.