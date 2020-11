F1, Toto Wolff: “Ainda me vão ver por aí durante algum tempo”

Toto Wolff já afirmou que apesar de olhar para outros desafios, vai manter-se na Mercedes por mais tempo.

O responsável pela equipa germânica considera que ainda tem algo a dar à equipa e à F1, numa fase desafiante para a sua estrutura, pelo que os rumores da sua saída da equipa, ou da mudança para a Aston Martin perdem força.

“O próximo ano será um ano de transição com as mesmas máquinas. Como eu disse antes, espero que a Honda se apresente forte”, disse ele à Autosport.com. “E depois, obviamente, o grande desafio de 2022 está à porta. Isso vai motivar-nos. Tudo foi feito para nos parar. Lutaremos em igualdade de condições financeiramente e tudo está praticamente limitado.

“Gostaria de ver que continuamos a ter um bom desempenho, mesmo com a mudança de regulamento mais dramática que já aconteceu na F1.”

“A minha situação é um pouco diferente, porque sou coproprietário da equipa, então nunca vou abandoná-la porque é o que adoro fazer. O que é melhor do que fazer parte de uma equipa desportiva, de um grupo tão fantástico? O que eu disse é que acredito que todo mundo tem uma vida útil em determinado papel. Não cheguei ao fim do meu, acho que ainda posso contribuir. Mas preciso pensar no futuro também daqui para frente. Trazer alguém para cima, adapta-lo a esse papel, é um desafio fantástico para mim e será um dos próximos capítulos. Mas vocês vão-me ver por aí durante algum tempo. ”