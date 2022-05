F1, Toto Wolff: “Ainda há muito jogo pela frente” | AutoSport

A Mercedes não desiste. Este é um lema que foi muitas vezes repetido mas poucas vezes colocado à prova. Esta máxima dos Flechas de Prata está a ser testada ao máximo este ano, mas Toto Wolff mantém o otimismo, apesar dos poucos sinais de recuperação que a equipa deu até agora.

Na sexta feira de Miami vimos sinais animadores, que depressa foram esquecidos no resto do fim de semana. Mas é a sexta-feira que a equipa se agarra para encontrar a solução para os problemas que tem enfrentado. Wolff considera que ainda há muito campeonato pela frente e não vê motivos para desanimar ou olhar já para a próxima época:

“Tem-se trabalhado muito nas fábricas para entender os dados de Miami e transformá-los em melhorias para Barcelona. Tendo estado lá nos testes de Inverno, embora com um carro que evoluiu muito desde então, será um bom local para correlacionar a informação que temos sobre o carro atual e temos esperança de dar mais um passo em frente. Em termos de basquetebol, vamos para Barcelona no final do primeiro quarto do jogo. Sabemos que, uma vez que traduzirmos as aprendizagens que fizemos em pista, ainda há muito do jogo para jogar.”