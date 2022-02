F1, Toto Wolff: “Adversidade sempre tornou o Lewis Hamilton mais forte” | AutoSport

Depois de várias semanas longe de tudo e todos, Lewis Hamilton regressa motivado, ainda mais focado e a prometer mais e melhor. Mas este ano enfrenta na Mercedes um ambiente diferente. Depois de cinco anos com Valtteri Bottas, Hamilton tem ao seu lado o jovem George Russell, ambicioso e com vontade de mostrar o seu valor. Toto Wolff terá de lidar com esta nova situação e apenas com o desenrolar da época o chefe da Mercedes poderá entender que tipo de dinâmica esta nova dupla traz à equipa. No entanto, Wolff está confiante de que Hamilton estará novamente no topo das suas capacidades, não obstante toda a polémica no final do ano passado:

“A desqualificação no Brasil criou uma situação em que a determinação de falar na pista era enorme. A partir daí, não se podia olhar para trás. Lewis destruiu a competição em cada corrida. Penso que a adversidade sempre o tornou mais forte e mais determinado. esta é a atitude que sinto nele agora e a mentalidade que vejo na equipa”.

“Este ano estamos numa situação interessante com George, uma estrela em ascensão e sem dúvida o melhor piloto de sempre do outro lado da box. A dinâmica é nova e isso é algo que queremos levar de tal forma que vai ter o efeito mais positivo no desenvolvimento do carro. É fundamentalmente diferente daquilo a que estamos habituados. Só quando corremos um contra o outro é que veremos se fica mais fácil ou não”.