F1: Toto Wolff admitiu dificuldades com a sua saúde mental

A saúde mental é cada vez mais valorizada. O estigma começa a ser cada vez menor e várias pessoas bem sucedidas reconhecem que têm enfrentado dificuldades nesse capítulo, uma forma de mostrar a outras pessoas que esse tipo de desafio que é possível superar e vencer.

O patrão da Mercedes F1, Toto Wolff, falou sobre as suas dificuldades com a saúde mental, revelando que, apesar do seu sucesso, tem enfrentado desafios significativos. Wolff encara estas dificuldades como uma “superpotência”, que lhe dá uma visão e uma sensibilidade únicas que contribuíram para o seu sucesso.

Wolff partilhou que as suas primeiras experiências no Mónaco, onde se sentia deslocado no meio de outras pessoas de sucesso, acabaram por o levar a perceber que as suas dificuldades eram na realidade pontos fortes.

“Tive sucesso com o meu negócio, vendi-o e mudei-me para o Mónaco. Tinha 20 e poucos anos e havia um Grande Prémio”, revelou numa entrevista à Sky Sports. “Havia uma festa e eu estava lá como convidado de alguém e vi aquelas pessoas muito bem sucedidas a festejar e pensei, ‘eles não sofrem como eu e é por isso que são bem sucedidos’. Vinte anos depois, bati recordes e nunca teria imaginado isso”, admitiu. “O que quero dizer é que com esse superpoder, quando temos dificuldades, somos uma pessoa sensível, e isso pode ser negativo ou muito positivo. Alguns dos meus pontos fortes são o facto de ler a sala, compreender uma pessoa entender quando me estão a aldrabar. Geralmente, tenho uma perceção do que as pessoas precisam para atuar. É por isso que falo abertamente sobre isso. É por isso que nós na F1, rindo para a câmara, sendo tão frios, bem sucedidos, temos dificuldades. Não é todos os dias que acordamos e dizemos que temos uma vida ótima”.

Wolff sublinhou a importância de procurar ajuda, referindo que passou centenas de horas em terapia para gerir melhor a sua saúde mental. Agora, sente-se mais resistente e capaz de lidar com a pressão, afirmando que o stress de liderar a Mercedes em tempos difíceis está dentro da sua zona de conforto. Sob a liderança de Wolff, a Mercedes alcançou um sucesso sem precedentes, incluindo oito títulos consecutivos de construtores e sete coroas de pilotos.

“Não há um tratamento único que eu tenha feito. Desde falar com psicólogos, terapia cognitiva comportamental, porque gosto de otimizar a forma como posso resolver o problema rapidamente Fiz provavelmente mais de 300 ou 350 horas de conversações. O interessante é que estas dificuldades, na realidade, permitiram-me encarar as dificuldades da competição de outra forma. Não me afetam. Zero. Porque já passei por situações muito piores. Este stress é a minha zona de conforto. Tentar resolver os problemas. Nunca desistir, mesmo que se tenha sido derrotado centenas de vezes. De certa forma, fui feito para estes dias mais difíceis”, concluiu o patrão da Mercedes.