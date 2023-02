F1: Toto Wolff admite dificuldades com o W14 | AutoSport

Lewis Hamilton perdeu cerca de uma hora durante a sessão da manhã do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, com os mecânicos a resolverem alguns problemas causados pela perda de parte da fibra de carbono no fundo do W14. No entanto, parece não ter sido apenas esse problema a causar alguma apreensão na garagem da Mercedes. Toto Wolff revelou, em entrevista à Sky durante a manhã, que o carro mostrou algumas dificuldades com a temperatura mais alta.

“O carro não está equilibrado hoje. Está mais quente e não encontramos a melhor configuração para estas condições, faz parte de ter um carro novo”, disse Wolff, acrescentando que “não é o piloto que está a ir mais longe do que é preciso, são os pneus traseiros que mostram falta de aderência. É algo que temos de resolver durante o dia”.

Sobre a concorrência direta, o responsável da Mercedes disse que “são rápidos. Não é surpresa”, afirmou Wolff durante a transmissão do teste, acrescentando que “nesta altura é complicado julgar e analisar. Todos andam com diferentes cargas de combustível e escondem os modos do motor”. “Também escondemos, claro”, admitiu o responsável da Mercedes, dizendo que será preciso esperar para a próxima semana para se saber o real andamento de todas as equipas. Apesar disso, Wolff diz-se “excitado” com o novo carro e espera poder lutar pelo campeonato do mundo.

Jerome d´Ambrosio está na garagem da Mercedes, o que levantou algumas dúvidas e Toto Wolff admitiu que pode haver novidades para breve em relação com o antigo chefe de equipa Venturi no mundial de monolugares elétricos, mas para já está a ajudar a equipa com a sua experiência na gestão de uma estrutura de Fórmula E.

Foto: LAT Images