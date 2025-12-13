F1: Toto Wolff acredita que pilotos habituados ao sim racing terão vantagem em 2026

Toto Wolff, diretor da equipa Mercedes de Fórmula 1, admitiu que Max Verstappen poderá beneficiar de uma vantagem competitiva no campeonato da próxima temporada, tendo em conta as profundas alterações regulamentares que entrarão em vigor em 2026.

Depois de ter perdido o título de pilotos de 2025 por apenas dois pontos para Lando Norris, pondo fim a uma série de quatro campeonatos consecutivos, Max Verstappen continua a ser apontado como um dos principais protagonistas da Fórmula 1. O piloto neerlandês venceu sete grandes prémios ao longo da temporada e manteve uma forte ligação à competição, incluindo participações em provas de GT3 e uma utilização intensiva de simuladores.

A partir de 2026, a Fórmula 1 sofrerá uma transformação significativa, com novos regulamentos ao nível do chassis e das unidades de potência, passando estas a funcionar com uma divisão equilibrada entre energia elétrica e combustão. Estas mudanças poderão provocar uma alteração relevante na hierarquia competitiva, num contexto em que a Red Bull terminou os últimos dois campeonatos de construtores na terceira posição.

Segundo Toto Wolff, pilotos com grande experiência em sim racing poderão sair beneficiados com este novo enquadramento técnico. O responsável da Mercedes considera que a gestão estratégica da energia elétrica ao longo da corrida introduzirá um elemento adicional de complexidade, favorecendo os pilotos mais habituados ao trabalho em simulador. Entre esses perfis, Wolff inclui Verstappen, bem como os seus próprios pilotos, George Russell e Kimi Antonelli.

Questionado sobre se os novos regulamentos poderão favorecer pilotos mais jovens, Wolff sublinhou que a atual geração — onde se incluem Verstappen e Russell — cresceu a trabalhar intensivamente em ambientes virtuais, o que poderá traduzir-se numa vantagem competitiva clara.

Paralelamente, continuam a surgir especulações sobre um eventual futuro de Verstappen na Mercedes. Apesar de o piloto ter confirmado que permanecerá na Red Bull em 2026 e de ter contrato válido até 2028, é expectável que avalie o desempenho das equipas após a introdução dos novos regulamentos antes de tomar decisões a médio prazo. Caso a Mercedes se afirme como a referência técnica em 2026, um eventual ingresso de Verstappen na equipa alemã em 2027 não está fora de hipótese.

“Vamos ter 50 por cento elétrico e 50 por cento de combustão” disse Wolff ao podcast Beyond the Grid podcast. “Será necessário compensar a falta de energia elétrica em todas as voltas, sobretudo nas que têm retas longas. Creio que as estratégias passam a ter quase uma componente de xadrez: onde é que o piloto vai utilizar a energia? Quem está melhor preparado? E penso que a geração dos pilotos de simulador vai estar numa posição favorável. A questão é: o que são pilotos jovens? Olhamos para o George e para a sua geração, para o Max, eles trabalham no simulador e gostam disso. É a geração deles. Por isso, sim, quem gosta de estar no mundo virtual, seja num ‘rig’ em casa ou num simulador na fábrica, vai ter uma vantagem.”