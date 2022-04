F1: Toto Wolff acredita que as equipa vai colocar o W13 a render | AutoSport

Toto Wolff mantém a fé na sua equipa irá tirar o melhor partido do W13, monolugar da Mercedes para 2022 que continua a não apresentar o ritmo para chegar à Ferrari ou Mercedes.

Wolff mantém a sua convicção de que a Mercedes poderá voltar ao topo, assim que os engenheiros encontrarem soluções para os problemas de correlação entre os dados da pista e os dados no túnel de vento:

“Pode-se ver que muitas outras equipas, como a Ferrari, ainda sofrem com oscilações, mas fizeram muitas outras coisas corretas que nos falharam, o mesmo acontecendo com a Red Bull. É muito difícil de correlacionar os dados porque só se pode fazer oscilar o carro com uma certa frequência no túnel de vento, onde é limitado, e depois na pista o carro faz algo completamente diferente. Esta é uma nova forma de analisar dados da aerodinâmica, é uma nova forma de correlação entre as simulações e o mundo real que precisa de ser entendida. Mas temos as ferramentas e as pessoas para compreender isso, mas ainda não o descobrimos”.