F1: Toto Wolff acredita na recuperação de George Russell

O diretor da Mercedes, Toto Wolff, mostrou-se confiante de que George Russell irá recuperar rapidamente do difícil fim de semana no Grande Prémio de Miami, onde terminou em quarto lugar, a 43 segundos do vencedor Kimi Antonelli.

Enquanto Antonelli venceu à frente de Lando Norris e Oscar Piastri, Russell beneficiou de ultrapassagens tardias a Max Verstappen e a um Charles Leclerc em dificuldades para salvar o quarto lugar. O britânico encontra-se agora 20 pontos atrás do seu companheiro de equipa no campeonato, com 80 pontos, mas Wolff classificou o resultado como uma anomalia pontual, expressando plena confiança na capacidade de recuperação do piloto para o próximo Grande Prémio do Canadá.

O chefe da Mercedes não demonstrou preocupação com uma eventual rivalidade interna entre Russell e Antonelli — que converteu todas as suas três pole positions em vitórias esta temporada — afirmando estar familiarizado com esse tipo de dinâmica após ter gerido confrontos entre pilotos como Lewis Hamilton e Nico Rosberg em temporadas anteriores.

“O George tem agora tanta experiência” disse Toto Wolff, sobre George Russell. “Falamos ao longo do fim de semana, e Miami é um circuito um pouco amaldiçoado para ele. Isso é absolutamente compreensível. Penso que não haverá nada nas nossas cabeças quando formos para Montreal.”

“O George é um assassino. O que o torna tão bom é que nunca para de lutar e de atacar. Eu vi-o ao longo de uma carreira no karting, nas fórmulas de formação e aqui. Ele vai a fundo nisto — não vai deixar pedra sobre pedra. Não tenho dúvidas de que os dois vão lutar por pontos ao longo da temporada.”