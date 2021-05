F1, Toto Wolff: “Absurdo as equipas de futebol tenham tantas dividas” | AutoSport

O Futebol está a trilhar caminhos perigosos em que corre o risco de se afastar da paixão dos adeptos, apenas em busca de formas de sustentar um negócio que se tornou insustentável. Esta é uma narrativa que a F1 bem conhece pois foi culpada do mesmo erro durante anos. No entanto, agora as coisas parecem estar a mudar, com uma visão mais saudável do desporto.

Toto Wolff falou disso mesmo e considerou que a F1 está agora a evitar os erros que o futebol comete… esquecer-se dos fãs:

“No momento em que esquecemos os nossos fãs e somos puramente movidos pela ganância, prejudicamos o que o desporto deve representar”, disse Wolff, citado pelo The Guardian. “O que moldou muito das nossas decisões foi o que os adeptos de F1 pensariam e o que queriam, o que foi muito claramente algo que a Super Liga não conseguiu fazer”.

“Quão absurdo é que os melhores clubes de futebol europeus tenham uma enorme dívida, não gerem lucros regulares sustentáveis quando são as melhores entidades desportivas do mundo? Isso é completamente louco”, acrescentou Wolff. “Na F1, reconhecemos que não podíamos continuar assim. Tem de haver um lugar sustentável para que o desporto prospere a longo prazo. Nada muda no facto de estarmos a lutar por cada uma das vantagens que nos trará o desempenho desportivo”, acrescentou o austríaco. “Mas igualmente, precisamos de garantir que o desporto prospere. Ninguém quer ver a mesma equipa ganhar sempre é preciso ter menos previsibilidade e mais variabilidade. É preciso reconhecer o que os adeptos querem. Oportunidade para que cada piloto e cada equipa lute eventualmente por um campeonato. Posso ter de comer as minhas palavras, mas estou preparado para lutar e preparado para investir na saúde a longo prazo do meu desporto, ao mesmo tempo que luto por cada centímetro na pista”.